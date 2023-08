Com a 'corda no pescoço' por resultados, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira (16), no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e tem vantagem no placar. Quem se classificar do duelo entre cariocas e gaúchos irá enfrentar o vencedor do confronto entre Corinthians e São Paulo na grande final.