Como citado por Léo Pereira, o Grêmio precisou de dez minutos para fazer três gols e virar a partida. O Flamengo, que saiu à frente no marcador, cozinhou o jogo e, com postura passiva, chamou o Tricolor, que gostou do jogo e fez por merecer a vitória. Com a derrota, o Fla tem novo capítulo de inércia e desperdiça a chance de continuar perseguindo o topo da tabela do Brasileirão.