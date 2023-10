O Flamengo perdeu para o Grêmio por 3 a 2 nesta quarta-feira (25), em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Ao final do duelo, Tite, técnico do Rubro-Negro, concedeu entrevista coletiva para analisar a partida e destrinchar o resultado negativo. Assista no vídeo acima a partir de 4h41min.