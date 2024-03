Léo Ortiz pode bater recorde de Gamarra no Flamengo

Léo Ortiz chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Rubro-Negro (Foto: Gilvan de Souza /CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais novo reforço do Flamengo, Léo Ortiz chega com moral ao Rio de Janeiro e pode bater recorde que pertence a Gamarra, fora dos gramados. Considerando o valor fixo já pago ao Red Bull Bragantino e as metas bônus estipuladas no acordo, a contratação tem chance de se tornar o zagueiro mais caro da história do clube.

Os 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação atual) pagos pelos para adquirir Léo Ortiz já fazem dele o terceiro da lista dos defensores mais caros do Flamengo. No entanto, caso o zagueiro conquiste títulos pelo Rubro-Negro, o clube tem de gastar mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) como bônus ao Bragantino. Desta forma, o valor total da transferência chegaria aos R$ 43 milhões, superando as cifras corrigidas de Léo Pereira e Gamarra.

Líder da lista, Gamarra foi contratado pelo Flamengo em 2000, junto ao Atlético de Madrid. O Rubro-Negro pagou 5,6 milhões de dólares (R$ 10,1 milhões) para contar com o zagueiro paraguaio. Esse valor seria de R$ 42,5 milhões nos dias de hoje, com a correção pelo IPCA, índice oficial para calcular a inflação no Brasil.

Segundo colocado no ranking, Léo Pereira foi adquirido do Athletico R$ 30,4 milhões, em janeiro de 2020. Em valores corrigidos, a negociação custaria R$ 38,8 milhões ao Flamengo em 2024.

Léo Ortiz desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Confira os 10 zagueiros mais caros da historia do Flamengo, segundo levantamento do site "ge":

Gamarra: R$ 42,5 milhões (R$ 10,1 milhões em 2000)

Léo Pereira: R$ 38,8 milhões (R$ 30,4 milhões em 2020)

Léo Ortiz: R$ 37,6 milhões em 2024

Rodrigo Caio:R$ 28,3 milhões (R$ 21,2 milhões em 2019)

Pablo: R$ 18,9 milhões (R$ 17,3 milhões em 2022)

Fabrício Bruno: R$ 16,6 milhões (R$ 15,1 milhões em 2022)

Erazo: R$ 12,4 milhões (R$ 7 milhões em 2014)

Alex Silva: R$ 11,2 milhões (R$ 5,5 milhões em 2011)

Rhodolfo: R$ 9,4 milhões (R$ 6,7 milhões em 2017)

Donatti: R$ 8,4 milhões (R$ 5,8 milhões em 2016)