Léo Ortiz faz crítica após empate do Flamengo: ‘Decide campeonato’

O Flamengo abriu o placar no Maracanã, mas cedeu o empate ao Vasco e viu a diferença cair na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Léo Ortiz comentou sobre a utilização de um time alternativo e mandou recado quanto ao erro defensivo, que custou dois pontos no clássico.

— Nós temos um elenco tão qualificado que as alterações vão acontecer. São muitos jogos, pouco tempo descanso entre os jogos. Estamos acostumados a jogar com todo mundo durante os treinos. O Filipe é um cara que não costuma colocar titular e reserva. Então não dá para aliar isso ao empate de hoje — disse Ortiz, após o jogo, em entrevista à TV Globo.

Léo Ortiz em ação no clássico entre Flamengo e Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Falhamos em fazer mais gols, tivemos oportunidades mais claras. Eles tiveram oportunidades não tão claras. O jogo ficou aberto no segundo tempo, e acabamos ficando abertos a contra-ataques. Tomamos gol de bola parada. Sabemos que isso decide campeonato. Em muitos momentos tiramos proveito disso e hoje acabamos pecando em bola parada e sofremos o gol. Ficamos com o empate, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Temos confrontos diretos pela frente e podemos buscar esses pontos fora de casa também — completou.

Com o resultado, o Flamengo, ainda líder, foi a 51 pontos no Campeonato Brasileiro, seguido pelo Palmeiras, com 49.

O Flamengo volta a campo em jogo decisivo da Libertadores na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata. A equipe rubro-negra venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e se classifica com um empate na Argentina.