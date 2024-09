Landim deve assumir como CEO do Flamengo caso Dunshee seja eleito

Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 17:10 • Rio de Janeiro

Rodolfo Landim deve seguir em cargo de poder no Flamengo, após as eleições que acontecem no dia 9 de dezembro. Caso Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral e jurídico do clube, vença a disputa, o mandatário rubro-negro deve ser nomeado para o cargo de CEO na nova gestão.

➡️ Dirigente do Flamengo, Marcos Braz abre o jogo sobre busca por atacante após lesão de Pedro

➡️ Bruno Henrique surge como opção em meio ao caos no Flamengo

De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do "O Globo", Rodrigo Dunshee deve comunicar a decisão nos próximos dias ou semanas. Rodolfo Landim, que atualmente ocupa o cargo de presidente do Flamengo, não pode concorrer para seguir no comando do clube carioca.

- A gente conversou, e num primeiro momento o presidente Landim se manifestou favorável a ir para a presidência do Conselho Deliberativo. Achei ótimo, mas entendi que seria um desperdício porque é um órgão independente da diretoria, e o contato do dia a dia entre diretoria e Conselho Deliberativo acaba ficando um pouco distante. Eu, como presidente do Flamengo, quero ter as melhores pessoas ao meu lado. E a pessoa mais qualificada que tem no Flamengo é o Landim. Ele disse que ia refletir, conversou com a família e me deu a notícia maravilhosa de que vai aceitar o meu convite. - confirmou Rodrigo Dunshee, ao "ge".

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O evento está agendado para o dia 9 de dezembro, das 08h às 21h (horário de Brasília), na sede social do Flamengo, na Gávea. Assim, os sócios rubro-negros poderão escolher o próximo presidente para o próximo triênio. Os candidatos para a vaga são Maurício Gomes de Mattos, Rodrigo Dunshee, BAP, Pedro Paulo, José Carlos Peruano e Wallim Vasconcelos.