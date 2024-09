Bruno Henrique surge como opção em meio ao caos no Flamengo

Bruno Henrique foi contratado pelo Flamengo em 2019 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro

A estrela decisiva de Bruno Henrique pode iluminar os caminhos do Flamengo na reta final de 2024. Vivo em todas as frentes, o time comandado por Tite perdeu Pedro, artilheiro do Brasil no ano, e não encontra a maior das confianças em Gabigol e Carlinhos, substitutos imediatos do centroavante.

Testado em algumas oportunidades pelo treinador na função de camisa 9, Bruno perdeu espaço no time titular, mas pode recuperar o prestígio atuando por dentro. Seu xará Bruno Spindel, diretor rubro-negro, o citou em entrevista coletiva como um dos possíveis suplentes para a posição, o que abre ainda mais as possibilidades.

E foi desta maneira que o "Rei dos Clássicos" apareceu contra o Bahia, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com boa atuação, o ex-Santos marcou de cabeça o único gol da partida e deu a vantagem aos cariocas para o jogo da volta, a ser realizado no dia 12 de setembro (quinta-feira).

Sob o comando de Jorge Jesus, em 2019, Bruno Henrique viveu seu momento de maior brilho com o Manto Sagrado. Apesar de, no papel, atuar pelo lado esquerdo de ataque, com Gabigol enfiado, o que se via era uma inversão de papéis. Gabi, mais móvel, aparecia para jogar na intermediária, especialmente em dobras com Everton Ribeiro pela direita, e liberava a área para o ponta invadir e finalizar jogadas. Movimento que garantiu vitórias cruciais nas campanhas de título da Libertadores e do Brasileirão.

Coincidentemente, o atacante passou pela mesma lesão de Pedro. Em junho de 2022, em partida contra o Cuiabá, Bruno acabou sofrendo uma contusão multiligamentar no joelho direito, e só retornou no ano seguinte, sem participar do tri da América e do tetracampeonato da Copa do Brasil com Dorival Júnior.

Acostumado a jogar como centroavante há anos, mas acima de tudo, acostumado a decidir jogos importantes. O brilho de Bruno Henrique pode ser o que o Flamengo precisa para seguir confiante na busca por taças. Mesmo que Gabigol siga como um grande ídolo, e que Carlinhos tenha características mais semelhantes às de Pedro, a alternativa pelo experiente camisa 27 pode ser a solução em meio ao desespero rubro-negro.

Bruno Henrique está a seis gols de alcançar os 100 pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)