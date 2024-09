Dirigente do Flamengo, Marcos Braz abre o jogo sobre busca por atacante após lesão de Pedro

Marcos Braz revelou que o Flamengo está atento ao mercado após a lesão de Pedro (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz afirmou que o clube está atento ao mercado de atacantes após a grave lesão no joelho esquerdo de Pedro. O VP de Futebol definiu o prazo de contratação de um novo jogador ou não para incorporar o elenco de Tite.

- A janela praticamente acabou e as restrições são enormes para se fazer uma contratação hoje. Você só pode (contratar) se o jogador já estiver liberado antes da janela, se ele estiver sem contrato. Quando você vai analisar, são pouquíssimos jogadores sem contrato e que você entenda que eles possam resolver o seu problemas. Tem muita especulação. Não acabamos nem de apresentar os jogadores que contratamos. Depois que teve a história do Pedro, é um dever nosso dar uma checada, conversas com a comissão técnica para ver se é necessário uma reposição.

Apesar do mistério, Marcos Braz reafirmou a importância dos atletas que já estão no elenco, como Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique. O trio deve ganhar mais minutos na reta final de temporada, uma vez que Pedro só retorna aos gramados em 2025.

- Temos três jogadores nessa posição. Tem um que sempre resolveu nossos problemas, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, Bruno Henrique. É uma obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo e vamos decidir até terça-feira (10).

O clube tem até segunda-feira (9) para inscrever novos jogadores para a disputa da Copa do Brasil. Na Libertadores, o prazo é maior e um reforço poderia atuar no Rubro-Negro a partir da fase de semifinal caso a equipe avance do Peñarol.