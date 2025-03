Júlio César, ídolo do Flamengo, projetou a participação do time carioca no Mundial de Clubes 2025, que será disputado nos Estados Unidos. Para o ex-jogador, o Rubro-Negro tem que entrar na competição com o alerta ligado para não cometer erros do passado. Além disso, revelou o jogador que pode surpreender os europeus.

- Acho um grupo complicado porque no futebol de hoje não tem mais bobo. O futebol teve uma evolução, principalmente física e tática, muito grande. Então, os times chegam cada vez melhores. Então, o Flamengo não pode bobear, se não vai acontecer o que aconteceu na última participação (2023, mas referente ao Mundial de 2022). Pegou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi surpreendido e ficou fora da final - disse Júlio em entrevista à Fifa.

Júlio César durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- O Gerson já esteve na Europa, acho que muita gente já o conhece, mas ele atravessa um momento realmente muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se afirmando na Seleção. Então, é um jogador mais pronto, digamos assim. Ele tem tudo realmente para chamar a atenção de muitos clubes na Europa - completou.

No Grupo D do Mundial 2025, ro Flamengo irá enfrentar Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX). Os dois primeiros jogos serão na Filadélfia, enquanto o último será em Orlando.

