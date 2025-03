Ídolo do Flamengo, Júlio César Uri Geller recebe homenagem do Gigantes do Museu

O "Gigantes do Museu" retornará com tudo em 2025. Na próxima terça-feira (18), às 19h, a Cobal do Humaitá será palco de mais um encontro inesquecível: o grande homenageado será Júlio César Uri Geller, o ponta-esquerda que fez história no Flamengo nos anos 70 e 80. A entrada é gratuita.

Com velocidade e habilidade, o ídolo acumulou 131 jogos pelo Rubro-Negro, conquistando o Brasileirão de 1980 e deixando sua marca em uma das épocas mais gloriosas do clube. Além do Flamengo, defendeu o Grêmio e jogou no futebol argentino, mas foi vestindo a camisa rubro-negra que viveu seu auge.

— A gente não quer apenas relembrar grandes momentos do futebol, mas trazer os torcedores para perto dos seus ídolos. O Gigantes do Museu é sobre resenha, histórias e essa paixão que nunca acaba — afirma o idealizador do Museu da Pelada, Sérgio Pugliese.

O Gigantes do Museu já homenageou grandes nomes do futebol brasileiro, como Evaristo de Macedo, Dunga, Ricardo Rocha, Jorginho, Manga e Rondinelli, entre tantos outros que marcaram época nos gramados.

Serviço

Entrada: gratuita;

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 446 e 448;

Data: 18 de março, às 19h.

