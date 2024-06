Jornada dupla! Pai e filho acompanham o Flamengo no basquete e no futebol

Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 13/06/2024 - 22:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Algo tão grande quanto o amor entre pai e filho, é a paixão pelo esporte. Quando essa sentimento se une, é gol de placa. E é o caso de Rodrigo Cézar e seu filho, Pedro, que encararam uma maratona para acompanhar o Flamengo no Maracanã (e no Maracanãzinho).

Às 18h, o Rubro-negro encarou o Franca, no Maracanãzinho, pela grande final da NBB. Às 20h, o compromisso era pelo Brasileirão, contra o Grêmio, no gramado do Maracanã.

-Sou do Engenho de Dentro. A ideia foi do meu filho, que quis vir nos dois jogos. Saímos cedo, almoçamos na rua e estamos aí. Ele ama basquete e futebol. Está muito animado com esse dia, quando acabar o basquete, vamos correndo para o futebol- — contou Rodrigo, animado.

Foto: Arquivo pessoal/Rodrigo Cézar

No NBB, o desfecho foi triste

Mesmo com o apoio de Rodrigo e Pedro, não deu pro Flamengo no Maracanãzinho. Com o melhor ataque da competição, o Franca venceu por 69 a 59 e conquistou sua terceira taça seguida do NBB.

No futebol foi o 'Ai, Jesus'!

No gramado do Maracanã, não deu outra. Rodrigo e Pedro viram o show de Luiz Araújo, que balançou as redes do Grêmio duas vezes, decretou a vitória e garantiu a liderança do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro!

-No basquete deu ruim, não vencemos, mas no futebol deu muito bom! Ganhamos com dois gols de Luiz Araújo. Saímos de casa cedo, agora já estamos esperando o metrô pra ir embora! Tá cheio, mas vamos que vamos. Pelo Flamengo faremos tudo! Estaremos juntos no próximo, contra o Bahia! Saudações Rubro-negras!-, finalizou.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)