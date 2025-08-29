Saúl critica gramados do Brasil: ‘Tem que melhorar. Principalmente o sintético’

Em coletiva concedida nesta sexta-feira (29), no Ninho do Urubu, o meio-campista Saúl Ñíguez falou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro e à rotina no Flamengo, além de fazer críticas aos gramados do Campeonato Brasileiro, com foco especial nos campos sintéticos.

continua após a publicidade

— O que o Brasileirão tem que melhorar é o gramado. Sobretudo o sintético. Isso seria um salto qualitativo muito alto para o campeonato e para atrair mais jogadores ao Brasil — declarou o espanhol.

➡️ Bruno Henrique desiste de ‘última cartada’ no STJ para impedir investigação

Mesmo destacando pontos a melhorar, o jogador fez uma ressalva sobre o gramado do Maracanã, que divide com o Fluminense:

— O gramado do Maracanã não está nas melhores condições, mas temos que entender que outra equipe joga lá. Só de ser grama natural já é bom.

Flamengo, de Saúl, retornou aos treinos no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/CRF)

➡️ Flamengo homenageia Garotos do Ninho campeões do Mundial Sub-20

Impacto da torcida e estrutura rubro-negra

Desde que chegou ao clube, Saúl tem se mostrado impressionado com a dimensão do Flamengo e o carinho da torcida:

— O que mais me impressionou no Flamengo é a torcida. Estou muito agradecido. Recebo um carinho que não sou capaz de devolver. Outra coisa é o nível do clube. Tanto dos jogadores quanto da estrutura. É um clube gigantesco e estou muito feliz de estar aqui. Estou fazendo tudo para me adaptar, estou aprendendo português, minha mulher está grávida. Daqui a pouco teremos um flamenguista. O carinho que recebo da torcida é muito alto. Estou super agradecido a todos do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo e Prefeitura firmam compromisso sobre o projeto do Gasômetro

Apesar do bom momento com a torcida, Saúl também foi realista

— Estou bem com a torcida, mas se domingo eu jogo mal, eu não sei o que me espera. O ideal é conseguir essa união nos momentos bons, mas principalmente nos ruins. Quando conseguir isso, você fica muito forte como clube e equipe. Sempre vou tentar fazer o melhor possível para a torcida ficar feliz.

Decisão por vir ao Flamengo

O jogador também revelou bastidores da escolha de atuar no Flamengo, mesmo tendo propostas financeiramente mais vantajosas de outros mercados:

continua após a publicidade

— O Rio de Janeiro para mim e minha família é mais fácil para adaptação. A comida, o clima… isso pode parecer pequeno, mas quando sua mulher está grávida é importante que ela se sinta bem. O Flamengo é um clube importante, briga por tudo, líder… tudo que rodeava o Flamengo era positivo. Deixei de ganhar muito dinheiro para vir para cá, mas o principal era que a minha família estivesse bem e eu conseguisse dar o meu melhor.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Saúl jogador durante partida contra o Atletico-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Análise do momento e próximos desafios

Sobre a goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, Saúl valorizou a atuação coletiva, mas alertou para os perigos da empolgação:

— Contra o Vitória foi uma partida perfeita, todos os atacantes marcaram, não sofremos gols, mas temos que encarar toda partida como uma final. Quando há tantas expectativas é perigoso. Contra o Grêmio vai ser diferente e temos que trabalhar fortíssimo para sair com os três pontos.

O espanhol também comentou sobre seu papel em campo e a conversa com o técnico Filipe Luís sobre atuar mais pelo lado direito:

— A primeira conversa que tive com o Filipe ele falou sobre jogar mais pela direita. Não houve uma conversa sobre mudar de posição. Ele me conhece e viu que estava preparado para jogar ali. Temos que seguir nesse nível. Estou pouco a pouco melhorando fisicamente. Estou à disposição do clube para jogar em qualquer posição. Posso jogar em todas e entendê-las da melhor forma possível. Mas creio que essas duas posições são as que entendo melhor.

Comparações com Simeone e elogios ao futebol brasileiro

Treinado por Diego Simeone por anos no Atlético de Madrid, Saúl também comparou o argentino ao atual comandante do Flamengo:

— Tem muitas coisas parecidas do Filipe com o Simeone, mas eles se diferenciam pelo estilo de jogo. Eles são parecidos pela ambição, paixão, a forma de transmitir ao grupo. Cada um tem sua personalidade, mas é verdade que eles têm coisas parecidas.

Jogando ao lado de Jorginho, com quem já havia atuado na Europa, o meia elogiou a facilidade da adaptação ao sistema de jogo rubro-negro:

— Facilitou, porque já jogamos juntos. Mas o nível da equipe me facilita render melhor. O estilo de jogo associativo facilita jogadores como eu. O grupo é tão bom que é fácil de adaptar rapidamente.

Saúl também fez um elogio inesperado ao técnico do Mirassol, adversário recente do Flamengo na Copa do Brasil:

— Eu gostei muito do treinador do Mirassol. É um treinador que não conheço, mas a equipe estava muito bem trabalhada e isso fala do nível do campeonato.

Para finalizar, o espanhol foi enfático ao avaliar o atual nível do Flamengo:

— Esse time do Flamengo hoje pode competir por muitas coisas na La Liga, por exemplo. Estamos num nível muito alto, a qualidade dos jogadores é muito alta, a compreensão é alta. Um treinador que passou pela Europa facilita isso. Competir na La Liga e Premier League não está tanto na qualidade da equipe, mas também no entendimento do jogo.