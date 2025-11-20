Rossi comenta falha em Fluminense x Flamengo: 'Assumo'

O goleiro Agustín Rossi admitiu a falha no segundo gol do Fluminense na derrota do Flamengo por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida, o jogador afirmou que assume a responsabilidade pelo lance e destacou a necessidade de reação imediata na reta final do campeonato.

— Obviamente, ninguém gosta de perder. Sabíamos que tínhamos hoje uma oportunidade muito importante para aumentar nossa diferença na liderança. Lamentavelmente, a gente não conseguiu vencer. Eu assumo meu erro lá no segundo gol. É importante que, quando um jogador erra, todo mundo vá para cima para tentar resolver o erro. Quando outros jogadores erram, todo mundo sai para salvar o nosso companheiro. Hoje tentamos, mas não pudemos — disse o argenitno ao "Premiere".

O Flamengo marcou apenas nos minutos finais e não conseguiu buscar o empate. Rossi ressaltou que, apesar do revés, a equipe segue na liderança e terá novo confronto decisivo no sábado, contra o Bragantino.

— Acabamos achando o gol um pouco tarde, com pouco tempo para buscar mais um. Mas o time deu tudo, e isso é o mais importante. A gente ainda continua na liderança. Temos um jogo muito importante, mais uma final no sábado, aqui, contra o Bragantino. Assim como o Palmeiras perdeu pontos, a gente podia perder também hoje por conta do resultado. A gente não ganhou, mas tem que continuar. É mudar a cabeça, porque sábado temos mais uma final, e a gente tem que vencer para seguir na busca do título — completou.

O goleiro também comentou os desfalques por conta da Data Fifa, sobretudo a ausência de Arrascaeta, foram importantes diante de um adversário que se defendeu durante boa parte do segundo tempo.

— É difícil. A Data Fifa, muitas vezes a gente usa para treinar, e a gente ficou muito desfalcado. Hoje, contra um time muito fechado como foi o Fluminense no segundo tempo, um jogador como o Arrasca podia fazer a diferença. A gente tentou, mas não conseguiu. Tivemos chances, não muitas, mas o outro time também se defende. Muito time quando joga contra a gente bota a b**** lá atrás e é difícil entrar. Agora é continuar, a gente segue na liderança, faltam ainda 12 pontos, e a gente tem que ir para cima para tentar ser campeão — afirmou Rossi.

Com quatro jogos restantes no Brasileirão, o Flamengo volta a campo no próximo sábado (22), novamente no Maracanã, e recebe o Red Bull Bragantino.

Rossi perde a bola para Serna no segundo gol do Fluminense contra o Flamengo no Maracanã (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

