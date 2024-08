Jogadora do Flamengo projeta retorno do Brasileiro e ressalta foco na classificação

Thais em treinamento pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 18:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a pausa durante os Jogos Olímpicos de Paris, o Brasileirão Feminino retorna neste final de semana, e o Flamengo está na acirrada briga pela classificação para a fase de mata-mata. A zagueira Thais Regina comentou sobre o trabalho realizado neste período visando a classificação no G8 e a importância desta pausa para poderem, também, descansar física e mentalmente.

⁠- Durante a pausa na tabela, pudemos trabalhar muitos pontos que precisavam de adaptações no nosso estilo de jogo, e pudemos aperfeiçoar, também, as qualidades do nosso grupo. Além disso, é importante termos este intervalo para descansar o mental, além do físico. Mas o foco total é na classificação para o mata-mata e buscaremos isso dando o nosso máximo dentro de campo - destacou.

Atualmente, o Flamengo fecha o G8, empatado com o nono colocado, com 18 pontos. A defensora rubro-negra projetou o jogo contra o Avaí/Kindermann e destacou a importância desta partida neste momento da competição.

- O jogo contra o Avaí/Kindermann será um dos jogos mais importantes do ano até o momento para nós, e sair com a vitória é nosso maior objetivo. A competição está muito acirrada e faltam duas rodadas para o fim da primeira fase, e nós brigaremos pela classificação. Estamos trabalhando muito duro e todas estão focadas no mesmo objetivo. Daremos nosso máximo - finalizou.