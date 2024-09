Hino do Flamengo: veja letra, origem e história da música

Veja a história do hino do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Com isso, o hino também carrega um peso enorme para o que o clube representa no cenário nacional e também para a sua apaixonada torcida, que sempre faz questão de lotar o Estádio do Maracanã em dias de jogos. Quer saber tudo sobre o hino do Rubro-negro? O Lance! te conta.

O Flamengo é um dos maiores campeões da Libertadores, com 3 títulos (Foto: API/AGIF)

Confira a letra do hino do Flamengo

Uma vez Flamengo

Sempre Flamengo

Flamengo sempre eu hei de ser

É meu maior prazer vê-lo brilhar

Seja na terra, seja no mar

Vencer, vencer, vencer

Uma vez Flamengo

Flamengo até morrer

Na regata, ele me mata

Me maltrata, me arrebata

Que emoção no coração

Consagrado no gramado

Sempre amado, o mais cotado

No Fla-Flu é o: Ai, Jesus!

Eu teria um desgosto profundo

Se faltasse o Flamengo no mundo

Ele vibra, ele é fibra

Muita libra já pesou

Flamengo até morrer eu sou

Uma vez Flamengo

Sempre Flamengo

Flamengo sempre eu hei de ser

É meu maior prazer vê-lo brilhar

Seja na terra, seja no mar

Vencer, vencer, vencer

Uma vez Flamengo

Flamengo até morrer

Na regata, ele me mata

Me maltrata, me arrebata

Que emoção no coração

Consagrado no gramado

Sempre amado, o mais cotado

No Fla-Flu é o: Ai, Jesus!

Eu teria um desgosto profundo

Se faltasse o Flamengo no mundo

Ele vibra, ele é fibra

Muita libra já pesou

Flamengo até morrer eu sou

Origem e história do hino do Flamengo

O hino do Flamengo que conhecemos hoje tem uma relação estreita com o Carnaval carioca do ano de 1945. Naquela época, o famoso compositor por músicas como: "A Marchinha do Grande Galo" e "Linda Morena", Lamartine Babo, acabou aceitando a tarefa de criar uma nova música para o Rubro-negro, que já possuía um hino, feito em 1919, pelo então goleiro da equipe, Paulo Magalhães.

Em 1921, o hino composto por Magalhães havia sido adotado após assembleia geral do clube. No entanto, após a criação da música por Lamartine, nomeada em primeiro momento como "Marcha do Flamengo", fez com que o hino de 1944 fosse adotado. A partir deste, outros 11 clubes cariocas também criaram seus hinos populares com composição de Babo, devido ao sucesso da "marcha" do rival.

A canção de Lamartine Babo foi muito popular no ano em que foi lançada, 1944, e no Carnaval do ano seguinte, muito por conta de ser uma das atrações do programa de auditório da Rádio Nacional apresentado pelo compositor, Trem da Alegria. O sucesso com a torcida do Flamengo fez com que a versão que conhecemos atualmente fosse adotada no estatuto social do clube a partir de 1992, sendo reconhecido como um dos hinos do clube.