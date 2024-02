Flamengo e Vasco sempre estão no topo das discussões quando o assunto é grandes clássicos do futebol mundial. Com mais um jogo marcado para este domingo (4), às 19h, no Maracanã, o time de São Januário precisa, urgentemente, quebrar a hegemonia do Rubro-Negro, que venceu os últimos quatro jogos. A supremacia do Flamengo é tão grande que, nos últimos 20 jogos, perdeu apenas duas vezes o Clássico dos Milhões.