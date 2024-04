Governador do Rio, Cláudio Castro revela planos para o novo estádio do Flamengo

Cláudio Castro revela apoio ao Flamengo na construção de novo estádio do clube (Governo do Estado/Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Pouco antes da decisão do Campeonato Carioca, o governador Cláudio Castro revelou os planos do Estado para o novo estádio do Flamengo. O político afirmou que o clube tem o apoio de sua gestão.

- Isso tem que ver com o presidente. Se depender do apoio do governo do estado, sempre que os quatro clubes precisarem, terão o nosso apoio total.

Nesse momento, o Flamengo conversa com a Caixa Econômica pela compra do terreno do Gasômetro, onde o clube planeja fazer sua nova casa. No entanto, o Rubro-Negro também cogita tocar o projeto na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Presidente da Caixa, Carlos Vieira disse recentemente estar confiante em uma resolução até o fim do ano. Enquanto isso, o clube também participa da licitação do Maracanã para gerir o estádio pelos próximos 10 anos.