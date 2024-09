Gonzalo Plata cita Vini Jr em apresentação e comemora chegada ao Flamengo: ‘Maior do continente’

Gonzalo Plata não poupou elogios ao Flamengo em sua apresentação (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 13:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais reforços do Flamengo neste ano, Gonzalo Plata foi apresentado e não demorou para conquistar os torcedores. Em diversos momentos, o equatoriano afirmou que o clube era o maior do continente e explicou que essa questão pesou para sua chegada ao Rubro-Negro.

➡️Tite tem dor de cabeça para montar meio de campo do Flamengo

- Na hora que chegou a proposta do maior do continente, não tive dúvida. Estou Feliz. Flamengo é uma família. Os jogadores me acolheram muito bem. Vou ser muito feliz aqui. Vou fazer o possível para que todos fiquem felizes com o meu trabalho e que a torcida me abrace. Havia outras equipes interessadas em mim, mas era muito difícil por em uma balança o que é o Flamengo e o que são os outros - disse.

Plata citou Vini Jr como uma de suas inspirações no clube e afirmou ter visto vídeos do astro do Real Madrid na época do Flamengo. Além disso, o atleta se colocou à disposição de Tite para fazer sua estreia no clássico com o Vasco, no domingo (15).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso =canal Lance! Flamengo

- Os jogadores do Flamengo são tops. Há jogadores campeões do mundo, jogadores de seleção. Nos treinamentos, a intensidade é muito forte. A melhor maneira de ir me adaptando é treinar com eles, que são os melhores do Brasil. Não depende de mim jogar no dia 15, mas sim do treinador - ressaltou.

O ponta está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já iniciou os treinamentos com o elenco na última semana. Sem ter sido convocado na Data Fifa, Plata teve um período maior para conhecer Tite e seus novos companheiros.