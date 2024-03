Gerson, volante do Flamengo (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 20:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O meio-campista Gerson, do Flamengo, tem de pagar até o dia 3 de abril uma quantia de R$ 1,5 milhão ao empresário Federico Pastorello, com quem tem litígio desde 2020. Caso o jogador do Rubro-Negro não pague, o mesmo poderá ser suspenso. A informação foi divulgada pelo ge.

Marcão Silva, pai de Gerson, entrou com notificação na Câmara Nacional de Resolução de Litígio (CNRD), em junho de 2020, alegando a nulidade do contrato de representação que a família tinha com a P&P Sport Management, empresa de Pastorello, sediada em Mônaco.

Segundo a família de Gerson, o empresário não tinha licença da CBF para atuar no Brasil quando o contrato foi firmado. A P&P Sport Management respondeu com uma ação requerendo a validação do contrato e a exigência de participação em negociações futuras.

Por entender que a rescisão contratual de Marcão Silva com Patorello se deu sem justa causa, a CNRD advertiu Gerson e o intimou a realizar o pagamento de cerca de R$ 1,5 milhão até o dia 1º de abril.

Gerson se recupera de uma cirurgia para correção de infecção urinária(Foto: Divulgação/Flamengo)