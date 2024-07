Gabigol volta ao Maracanã e inicia jornada de fim de ciclo pelo Flamengo

Gabigol em treino preparativo do Flamengo para encarar o Fortaleza, pelo Brasileirão (Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Afastado dos últimos jogos do Flamengo em meio a uma possível transferência para o Palmeiras, Gabigol volta ao Maracanã diante do Fortaleza. Inicialmente, o camisa 99 estará no banco de reservas e será uma opção para o técnico Tite.

O confronto marca o início da jornada de fim de ciclo de um dos maiores ídolos da história do clube. Após as recentes declarações do empresário Júnior Pedroso e a recusa na proposta de renovação feita pelo Rubro-Negro, a permanência é vista com muita dificuldade.

Sem a certeza de que o Flamengo avançará às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, Gabigol conta com 15 partidas em casa para se despedir dos torcedores. Resta saber como será a recepção do público com o jogador.

É inegável que houve um desgaste na relação e os novos capítulos em relação ao futuro do atleta não contribuem para um final feliz. Fato é que o camisa 99 ainda pode ser útil e conquistar - mais um - "perdão", como fez após marcar um gol contra o Vasco, na histórica goleada por 6 a 1.

Apesar das ausências no ataque, como Cebolinha e Bruno Henrique, que se recuperam de lesão, Tite optou pela entrada de Matheus Gonçalves pelo lado do campo. Com isso, Gabigol aguarda por uma oportunidade pela primeira vez em mais de duas semanas.

No último jogo, o Flamengo sofreu contra o Cuiabá e empatou com um rival que briga na parte debaixo da tabela. Talvez o ídolo e autor dos gols decisivos em duas edições de Libertadores fosse útil, como pode ser diante do Fortaleza, que é uma equipe bem treinada e organizada.

Recentemente, Gabigol também ganhou a concorrência de Carlinhos, que se recuperou de lesão, marcou gol contra o Atlético-MG, mas que ainda não convence a Nação. Por diversos fatores, existe uma luz no fim do túnel para que o ídolo siga tendo chances apesar de Pedro ser titular de forma indiscutível.

Nesse início de fim de jornada, os presentes no Maracanã terão a oportunidade de fazer a primeira despedida a um dos maiores nomes do clube. Se essa despedida será marcada pelo amor ou pelo ódio, isso dependerá da simbiose e do momento de ambas as partes.