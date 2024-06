Gabigol luta para reconquistar o carinho dos torcedores do Flamengo (Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol e Flamengo seguem em imbróglio sobre renovação de contrato e só devem voltar a tratar do tema depois do julgamento do atacante, no dia 7 de junho. O vice de futebol, Marcos Braz, afirmou que o julgamento do suposto caso de fraude em antidopoing é um obstáculo nas conversas e não negou uma possível saída.

- Qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita depois do julgamento do dia sete (de junho), na Suíça. Gabriel é um atleta do Flamengo, contrato até o final do ano. Em uma situação normal já poderíamos estar com contrato renovado, não foi possível por uma série de motivos. Acredito que, depois da sexta-feira (julgamento), a gente vai analisar os próximos passos.

Em julho, Gabigol poderá assinar um pré-contrato com outro clube, uma vez que o vínculo com o Flamengo se encerra no fim de 2024. No entanto, não houve procura recente nem mesmo do Corinthians, que demonstrou interesse no jogador para o início da temporada.

Punido pelo Tribunal de Justiça Antidopagem do Brasil por conta de uma suposta fraude em um exame, o atacante permaneceu 36 dias suspenso de fazer atividades no Rubro-Negro. Atualmente, o camisa 99 joga com um efeito suspensivo, enquanto seu caso ainda não foi julgado em definitivo.

Nesta semana, Gabigol viaja para a Europa em busca da absolvição de uma vez por todas de sua sanção. Mas fica a dúvida também em relação ao ponto em que as polêmicas extracampo influenciam no processo de renovação de contrato.

Recentemente, o jogador teve uma imagem vazada com a camisa do Corinthians, o que irritou diversos torcedores, mas também o Flamengo. Desde então, o atleta não entrou em campo contra Amazonas e Millonarios, mas marcou um dos gols da histórica goleada sobre o Vasco.

Por esse motivo, o centroavante pediu desculpas em mais uma oportunidade e revelou seu amor pelo clube o qual veste a camisa. Vaiado e idolatrado no último domingo (2) no Maracanã, o astro espera reconquistar o carinho dos torcedores.

- Eu me arrependo, errei, foi uma coisa sem pensar, que não teve nenhuma intenção. Eu me identifico com o Flamengo. Para mim, a questão é essa. Eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro. E espero ficar aqui por muito tempo.

Nesse momento, o Rubro-Negro espera saber se poderá contar com Gabigol em 2024 e depois tomar uma decisão com relação a renovação. Peça chave nos últimos anos, o camisa 99 busca reverter as "crises" jogando futebol em meio a um futuro indefinido.