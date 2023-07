O primeiro gol do Flamengo na partida se iniciou com uma bela jogada de Wesley. O jovem avançou pelo meio, limpou a marcação do Grêmio e tocou para Bruno Henrique. O camisa 27 até tinha chances de finalizar, mas optou por trabalhar com Gabigol e, no melhor estilo 'faz e me abraça', colocou o 10 na boa para estufar as redes. A comemoração não poderia ser outra: fusão.