A conversa do próprio jogador com o clube, inclusive, foi bem amistosa e deve auxiliar no bom andamento das negociações, ainda que de forma 'lenta'. O Flamengo fez uma oferta de 12 milhões de euros por Wendel, aproximadamente R$ 68 milhões, mas a proposta foi recusada pelo Zenit. A informação foi divulgada por Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.