Na última quarta-feira (26), o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0, na Arena do Grêmio, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Além da vantagem na briga por uma vaga decisão do torneio, a partida ficou marcada pelo jogo de número 200 de Bruno Henrique, que reafirmou seu protagonismo e recebe título de 'principal reforço' da temporada.