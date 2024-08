Gabigol deleta posts no Instagram, e torcedores detonam: ‘Quer chamar atenção’

Gabigol, em aquecimento antes de Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 26/08/2024 - 11:41

Fora dos relacionados do Flamengo na vitória contra o RB Bragantino por conta de lesão, Gabigol roubou os holofotes na noite do último domingo (25), ao apagar todas as suas publicações no Instagram. A atitude do ídolo rubro-negro se tornou uma incógnita entre os torcedores, por conta de seu futuro incerto no clube carioca.

Gabigol não acertou renovação de contrato com o Flamengo, visto que a extensão de apenas um ano a mais do presidente Rodolfo Landim não agradou o jogador, e recebeu proposta de pré-contrato do Palmeiras em junho. Porém, até agora, não há definição sobre o futuro do atleta, que tem vínculo com os cariocas até o final de 2024.

O atacante voltou a ser utilizado no Rubro-Negro no final de julho e teve pelo menos duas participações decisivas nas vitórias recentes, contra Criciúma e Vitória no Brasileirão. Entretanto, assim como Pedro, o camisa 99 sofreu uma lesão localizada no músculo posterior da coxa esquerda e terá o prazo para recuperação a partir setembro.

A equipe médica do clube carioca irá tentar acelerar a recuperação dos jogadores antes da decisão nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia.