> DUAS CHANCES DO FLAMENGO! Nos primeiros minutos do jogo, após cobrança de escanteio de Arrascaeta, Pedro cabeceou e Weverton defendeu. No rebote, Everton Cebolinha finalizou, e o goleiro do Palmeiras fez outra grande defesa.



> QUASE, PALMEIRAS! O Alviverde respondeu logo e, após jogada de Endrick, Breno Lopes teve boa chance, mas desperdiçou.



> FLAMENGO DUAS VEZES!!! Gerson cobra falta, Pulgar encontra um BELÍSSIMO passe na medida para Pedro, que toca de cavadinha por cima de Weverton e abre o placar. Poucos minutos depois, Rossi lança Cebolinha, que corta para dentro e cruza para área. Arrascaeta, de cabeça, estufa as redes do Palmeiras e marca o segundo.



> EXPULSO GUSTAVO GÓMEZ! Aos dois minutos do seugndo tempo, zagueiro deu uma gravata em Arrascaeta, que era o último homem do lance, e recebeu cartão vermelho direto.



> GOL DO FLAMENGO! Pedro de novo! Arrascaeta inicia a jogada, tabela com Matheuzinho e com Cebolinha. A bola volta para Arrascaeta, ele trabalha com Ayrton Lucas, que cruza para Gerson. Ele ajeita para dentro da área e Pedro manda para o fundo das redes. Belo gol coletivo.