A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na madrugada desta quinta-feira (9), o áudio da análise do Árbitro de Vídeo (VAR) da expulsão de Gustavo Gómez, do Palmeiras, na partida contra o Flamengo. O Rubro-Negro saiu vitorioso por 3 a 0 do Maracanã, com gols de Pedro (duas vezes) e Arrascaeta.