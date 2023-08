O Flamengo vive um momento de instabilidade após ser eliminado pelo Olimpia nas oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, o clube perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá na última rodada e está com 13 pontos a menos que o líder Botafogo.



Já o São Paulo interrompeu uma sequência de cinco jogos sem vencer com a vitória sobre o San Lorenzo no meio da semana, pelas oitavas da Sul-Americana. No Brasileiro, perdeu para o Atlético-MG na última rodada e ocupa atualmente a nona posição na tabela.



Um atrativo da partida é a possível estreia de James Rodríguez com a camisa do São Paulo. O meia colombiano deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer do duelo.