Flamengo x Racing: acompanhe a live pré-jogo do Lance! com Adryan, cria rubro-negra

O Lance! está ao vivo com uma superlive do pré-jogo de Flamengo x Racing, partida que marca o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. O confronto acontece nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e a transmissão traz todas as informações e análises que antecedem o duelo decisivo. Veja no vídeo abaixo:

Diretamente do estádio, o repórter João Pedro Sombra mostra o clima nas arquibancadas e a chegada das equipes, enquanto a equipe do LANCE! nos estúdios comanda o debate com dados, opiniões e bastidores exclusivos. O objetivo é deixar o torcedor por dentro de tudo o que envolve o confronto que pode definir o rumo do Flamengo na competição continental.

A live conta ainda com a presença especial do ex-jogador Adryan, revelado pelo próprio Flamengo, que participa dos comentários e compartilha sua visão sobre o jogo e sua experiência com a camisa rubro-negra. A transmissão está acontecendo ao vivo nas redes do LANCE!, e os torcedores podem participar enviando mensagens e interagindo no chat. É o esquenta ideal para uma grande noite de Libertadores no Maracanã.

FLAMENGO X RACING

Libertadores - Jogo de ida das semifinais

📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV

🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

⚽ Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.

