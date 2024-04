Decisão é neste sábado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam pela grande decisão do Campeonato Carioca no sábado (6), no Maracanã, a partir das 17h. O jogo primeiro jogo da final terminou com vitória do Rubro-Negro por 3 a 0, no mesmo estádio.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Nova Iguaçu (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca - Final (volta)

🗓️ Data e horário: sábado, 6 de abril de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Bandsports, Band e Canal Goat

🟨 Arbitragem: Bruno Mota Correia (Árbitro)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO

Rossi; Varela, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

NOVA IGUAÇU

Fabrício; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Igor Fraga, Albert, Ronald e Bill; Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Victor.

Pedro brilhou no jogo de ida da final (Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)