Flamengo x LDU: Filipe Luís barra titular e define escalação pela Libertadores

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra a LDU, do Equador, na noite desta quinta-feira (15). Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), que pode definir a situação da equipe rubro-negra na Libertadores, a equipe rubro-negra não terá Pedro entre os titulares por opção técnica.

No departamento médico, Plata, Pulgar e Allan não ficam à disposição. O mesmo acontece com Matías Viña, que cumpre processo de transição. Desta forma, Gerson cumpre a função de meio-campista junto a De la Cruz, e o ataque será formado por Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

Assim, o Flamengo está escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; De la Cruz, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

Se conquistar os três pontos nesta quinta, o Flamengo ficará próximo da classificação. Afinal, dependerá apenas de si na última rodada, quando recebe o Deportivo Táchira no Maracanã. Se perder para a LDU, o time carioca dá adeus para a Libertadores.

Escalação da LDU para enfrentar o Flamengo

A principal notícia na equipe equatoriana é a manutenção do goleiro Gonzalo Valle, titular na Libertadores e reserva no campeonato nacional. A escalação do goleiro era dúvida.

Assim, LDU entra em campo com: Gonzalo Valle; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Franco Allala e Leonel Quiñónez; Kevin Minda, Carlos Gruezo e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Álex Arce e Alexander Alvarado.