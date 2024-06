Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 07:42 • São Paulo (SP)

Flamengo e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão do Premiere (clique aqui para assinar o Premiere por 30 dias grátis!).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 8ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 13 de junho de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz; Igor Jesus, Lorran e Gérson; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Felipe Carballo, Pepê, Cristaldo e Cristian Pavón; João Pedro Galvão.