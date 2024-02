O Flamengo recebe o Boavista no Maracanã nesta terça-feira (20), às 21h30, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão de Band, Bandsports e Canal Goat (Youtube). Com 18 pontos, o Rubro-Negro está em segundo e assume a liderança da competição em caso de vitória. Já a equipe de Bacaxá ocupa a sétima colocação, com 12 pontos, e ainda sonha com vaga no mata-mata.