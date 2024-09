Flamengo x Bahia: como é o histórico do confronto?

Thaciano jogador do Bahia disputa lance com Fabricio BRuno jogador do Flamengo durante partida no estadio Arena Fonte Nova pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Jhony Pinho/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 18:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Saiba quem leva a vantagem no confronto direto!

Flamengo e Bahia já se enfrentaram em 59 oportunidades, com 27 vitórias do Rubro-Negro, 19 empates e 13 vitórias do Tricolor de Aço. Jogando pela Copa do Brasil, são cinco encontros, com três vitórias do Fla e outros dois empates.

Como mandante, mais vantagem do Flamengo. 21 jogos, 13 vitórias, cinco empates e três derrotas, apenas. No último encontro entre os dois, já nesta fase da Copa do Brasil, deu Mengo, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.

(Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL - VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de setembro de 2024, às 21h45

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), SporTV (TV fechada) e Prime Video (streaming)

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Guilherme Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo, Gabriel Barbosa.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Thaciano, Everaldo.