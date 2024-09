Flamengo x Athletico-PR: como é o histórico do confronto?

(Foto: Eduardo Somer/Pera Photo Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 18:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (29), às 20h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saiba quem leva a vantagema vantagem no confronto direto!

Flamengo e Athletico já se enfrentaram em 79 oportunidades, com 32 vitórias do Rubro-Negro carioca, 19 empates e 28 triunfos do Furacão.

Jogando como mandante, o Mengo também tem vantagem, com 23 vitórias, quatro empates e sete derrotas em 34 jogos disputados. No último encontro entre os dois, já no Brasileirão deste ano, empate por 1 a 1 na Ligga Arena.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico-PR

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta; Gerson, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Athletico-PR: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani. Técnico: Lucho González.

