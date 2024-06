Flamengo: Tite encara dilema para definir escalação diante do Fluminense

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Tite tem dilema para resolver na escalação titular para o clássico contra o Fluminense neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. O treinador não definiu se seguirá com as improvisações na lateral-esquerda e na volância. As informações foram publicadas primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

Ayrton Lucas, que iniciou a partida contra o Bahia como titular, e Allan, que entrou na segunda etapa, tiveram seus retornos antecipados após tratamento de lesões. Assim, a condição física da dupla preocupa, e Tite pode optar por poupá-los no clássico.

Assim, o técnico do Flamengo fez testes durante os treinamentos de sábado (22). Em determinado momento, Léo Ortiz e Léo Pereira participaram das atividades improvisados como volante e lateral-esquerdo, respectivamente, como atuaram em compromissos recentes, inclusive com boas atuações. Em outro cenário, Allan e Ayrton Lucas assumiram suas posições de origem no time titular.

Desta forma, a provável escalação do Flamengo para o clássico diante do Fluminense tem: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Allan (Léo Oritz), Gerson e Lorran; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Tite, técnico do Flamengo, tem dúvidas para escalação diante do Fluminense (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

