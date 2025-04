O calendário de jogos do Flamengo em abril promete fortes emoções aos torcedores rubro-negros. Afinal, cinco dos oito compromissos da equipe de Filipe Luís será em partida como visitante. O Lance! mostra para você os confrontos que o time terá neste mês.

Dos quatro primeiros jogos do Flamengo em abril, três serão longe do Rio de Janeiro. O primeiro será diante do Deportivo Táchira, da Venezuela, pela Libertadores. Posteriormente, a delegação rubro-negra segue fora de casa, e vai até Salvador enfrentar o Vitória.

No dia 9 o Rubro-Negro recebe o Central Córdoba, também pela Libertadores, no Maracanã. Mas, quatro dias depois entrará em campo em Porto Alegre, quando enfrentará o Grêmio pelo Brasileirão.

Jogadores do Flamengo comemorando gol pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O calendário ainda prevê mais dois jogos como visitante: Vasco e LDU. O primeiro, no entanto, ainda tem sede indefinida.

Veja os jogos do Flamengo em abril

Jogo Dia Cidade Deportivo Táchira x Flamengo 3/04 San Cristóbal (VEN) Vitória x Flamengo 06/04 Salvador (BA) Flamengo x Central Córdoba 09/04 Rio de Janeiro (RJ) Grêmio x Flamengo 13/04 Porto Alegre (RS) Flamengo x Juventude 16/04 Rio de Janeiro (RJ) Vasco x Flamengo 19/04 A defninir LDU x Flamengo 22/04 Quito (EQU) Flamengo x Corinthians 27/04 Rio de Janeiro (RJ)

