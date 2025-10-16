Flamengo atualiza quadro médico de Cebolinha; Saúl faz trabalho com a fisioterapia
Jogadores devem ficar fora da partida contra o Palmeiras
O Flamengo confirmou, na tarde desta quinta-feira (16), a lesão de Cebolinha. O atacante do time carioca sofreu uma contusão no músculo do quadril (iliopsoas). Na reapresentação do elenco após o clássico com o Botafogo, o jogador iniciou tratamento no departamento médico.
- Exame de imagem realizado nesta quinta-feira apontou lesão no músculo do quadril (iliopsoas). Jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube - informou o Flamengo.
Cebolinha foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo (entrou em campo aos 15') com dores. Ele é dúvida para o jogo contra o Palmeiras.
Saúl realiza trabalho de fisioterapia
Fora do clássico no Estádio Nilton Santos, Saúl é dúvida para a partida contra o Palmeiras no domingo. Nesta quinta, o meia espanhol fez trabalhos em campo com a fisioterapia no Ninho do Urubu.
De La Cruz e Allan devem retornar
A boa notícia do Flamengo é um possível retorno de De La Cruz e Allan. A dupla, que também foi desfalque no clássico, treinou sem limitações no CT e deve ficar à disposição de Filipe Luís para o jogo contra o time paulista.
