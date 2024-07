Técnico Tite na partida entre Millonarios x Flamengo pela Copa Libertadores 2024. (RAUL ARBOLEDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 13:05 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (23), o Flamengo divulgou que Erick Pulgar e Wesley não viajam para Salvador para enfrentar o Vitória pela 19ª rodada do Brasileirão. O chileno apresentou um quadro de gastroenterite e não será relacionado, já o lateral será desfalque por conta de dores no músculo posterior da coxa esquerda.

Por isso, o técnico Tite será obrigado a fazer mudanças na equipe, já que Wesley e Pulgar atuaram como titulares nas últimas partidas. O mais provável é que Varela assuma a vaga na lateral direita, e o volante Allan deve ficar com a titularidade. Uma outra opção é o zagueiro Léo Ortiz, que já assumiu essa função e teve um bom desempenho.

Provável escalação

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

Bruno Henrique, ainda em recuperação da forte torção de tornozelo direito sofrida contra o Cuiabá, no último dia 6, está fora.

Arrascaeta e Erick Pulgar pelo Flamengo. (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O Flamengo enfenta o Vitória, no Barradão, nesta quarta-feira (23), às 20h (Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro tem 34 pontos e está na terceira posição, atrás do Palmeiras, com 36 pontos, e o líder Botafogo, com 39.

