Flamengo tem chance de retomar liderança do Brasileirão e dar resposta após jogos ‘no limite’

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Por conta da derrota do Botafogo para o Cruzeiro, o Flamengo tem a chance de retomar a liderança do Brasileirão em caso de uma vitória simples sobre o Atlético-GO. No entanto, o Rubro-Negro também busca dar uma resposta após muitos jogos "no limite".

No Maracanã, a equipe de Tite encara uma partida com ar de triunfo obrigatório, uma vez que o Dragão ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro com a 2ª pior defesa do torneio. É um duelo de opostos na classificação.

Diante dessa oportunidade, o Flamengo também busca fazer um jogo mais tranquilo e com um nível de desempenho mais alto. Das oito vitórias do Rubro-Negro no torneio, cinco foram por uma diferença de apenas um gol.

Nesse momento, os comandados por Tite jogam para o gasto, vencem, mas não convencem, o que não parece ser suficiente. É comum ouvir insatisfações em relação ao treinador e até em relação a alguns jogadores, que ficam expostos aos maus desempenhos.

Embora o Flamengo poupe algumas de suas peças visando a maratona de jogos envolvendo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Rubro-Negro é amplamente favorito. Por jogar em casa, por ter o elenco completo e pela diferença de investimentos feitos em relação ao adversário.

No início do returno, o Mais Querido tem a chance de assumir a liderança com a vantagem de ter um jogo atrasado por fazer. É a chance de encher o torcedor de otimismo na fase mais crítica da temporada.