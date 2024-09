Flamengo tem 20 dias para solucionar problemas contra Corinthians e sonhar com final da Copa do Brasil

Tite precisa corrigir erros do Flamengo para superar Corinthians em busca da final da Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 05:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vitória sobre o Bahia, o Flamengo chegou à semifinal da Copa do Brasil e encara o Corinthians com o sonho de chegar na grande decisão. No entanto, a equipe de Tite precisa corrigir problemas se quiser superar o rival.

Na última rodada do Brasileirão realizada antes da paralisação para a Data Fifa, o Rubro-Negro encontrou muitas dificuldades diante do Timão, na Neo Química Arena. Com um desempenho abaixo, a equipe de Tite foi derrotada por 2 a 1 como visitante.

No confronto, o Flamengo contava com a volta de lesão de Pedro e com um time titular próximo do ideal, embora com as ausências de Arrascaeta, De La Cruz e Léo Pereira. A expectativa é de que a equipe conte com o trio nas semifinais da Copa do Brasil, mas sem o artilheiro do clube na temporada.

Além disso, Tite deve ter os novos reforços à disposição, como Alex Sandro e Plata, que ainda não estrearam, além de Carlos Alcaraz, que assistiu ao jogo com o Bahia do camarote. Nesse sentido, o Rubro-Negro tem a chance de ter mais consistência defensiva pelo lado esquerdo com a presença do lateral da última Copa do Mundo e corrigir uma das deficiências do time nos últimos jogos.

Um dos pilares defensivos do Flamengo, Léo Ortiz celebrou a postura de seus companheiros diante do Bahia e afirmou que ainda tem muito tempo para se preparar para o confronto com o Corinthians. O clube tem mais cinco partidas, sendo duas decisões de quartas de final na Libertadores diante do Peñarol, do Uruguai.

- A gente tem um tempo para se preparar. Vai ser muito difícil, mas um grande jogo. Vão ser duas grandes atmosferas. Estamos ansiosos, mas é papo para frente. Vamos nos preparar, como nos preparamos para hoje. A mudança de postura de pressionar um pouco mais alto, sair jogando desde o goleiro fez diferença para a gente se classificar. Sofremos pouco defensivamente e tivemos mais controle do jogo.

Corinthians superou o Flamengo no início de setembro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Tanto Flamengo, quanto Corinthians não terão semanas cheias de treinos até o confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil. Enquanto o Timão vive um drama no Brasileirão, mas com atuações mais convincentes e regulares desde a chegada de Ramón Díaz, o Rubro-Negro segue sofrendo pouco, mas vivendo com a constante pressão por resultados e bons desempenhos devido aos investimentos feitos.

No dia dois de outubro, cariocas e paulistas se reencontram na primeira batalha por uma vaga na decisão do torneio nacional. E Tite tem a responsabilidade de dar uma resposta após uma derrota com pouquíssimo brilho de seus jogadores no início de setembro.