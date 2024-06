Gabigol é detonado por torcedores do Flamengo após recusar renovação do contrato: ‘Traidor’

Photo by PABLO PORCIUNCULA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 16:10 • Rio de Janeiro

A novela entre Gabigol e o Flamengo ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (28). Ídolo rubro-negro, o atacante recusou uma proposta de renovação de contrato feita pelo clube. De acordo com informações do GE, o atacante teria um aumento de 50% no salário para ampliar o vínculo por mais um ano, porém, preferiu dizer 'não'.

Insatisfeita com a postura do camisa 99 nos últimos meses, parte da torcida do Flamengo não perdoou o ídolo nas redes sociais. Confira reações!

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Torcedores do Flamengo detonam Gabigol nas redes

Com isso, a partir da próxima segunda (11), Gabigol estará livre para assinar com qualquer clube. Recentemente, ele tem sido vinculado como possível reforço de clubes como Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. De toda forma, o Lance! apurou que, no momento, não existem conversas concretas entre o Verdão e o jogador.

Gabigol no gramado do Maracanã antes da partida entre Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF