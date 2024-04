Flamengo renova com a Adidas e pode receber até R$ 90 milhões por ano

Contrato prevê bonificação em caso de títulos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou na segunda-feira (29) o novo contrato com a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, que será válido até o fim de 2029.

O acordo entre as partes pode render até R$ 90 milhões por temporada aos cofres do Rubro-Negro. As informações foram divulgadas pelo Ge.

Deste montante, o Flamengo possui a garantia mínima de R$ 44 milhões ao ano, que serão depositados em três parcelas (fevereiro, março e agosto). Ademais, receberá R$ 13 milhões pelo retainer, taxa que a fornecedora paga pela exclusividade.

O acordo também prevê bonificações em caso de títulos, seja para a equipe masculina ou feminina. Internamente, a diretoria do Flamengo acredita que receberá algo entre R$ 70 milhões e R$ 90 milhões em média por temporada.