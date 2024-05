Flamengo recebe valor milionário por classificação às oitavas de final da Copa do Brasil; veja premiação

Flamengo bateu Amazonas e embolsou premiação milionária pela classificação na Copa do Brasil (Antonio Pereira/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 23:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vitória sobre o Amazonas e a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo garantiu R$ 3,465 milhões aos seus cofres. Agora, o Rubro-Negro aguarda para conhecer seu adversário na próxima fase.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Segundo o calendário base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os confrontos de ida das oitavas de final serão realizados no dia 31 de julho. No entanto, não há previsão para o sorteio que definirá os próximos duelos.

O Flamengo volta a campo para encarar o Vasco, pela 7ª rodada do Brasileirão, no dia dois de junho. O clássico marca o retorno da competição após o adiamento do torneio devido a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

VEJA OS TIMES CLASSIFICADOS ATÉ O MOMENTO NA COPA DO BRASIL:

Flamengo

RB Bragantino

Vasco

Fluminense

Botafogo

Atlético-GO

Corinthians

Atlético-MG