Flamengo pode ter reforço para o Brasileirão antes do fim da Copa América; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vitória da Argentina, o Chile se complicou em busca de uma vaga no mata-mata da Copa América. Dessa forma, o Flamengo pode contar com o retorno de Pulgar nos próximos dias.

No sábado (29), a equipe comandada por Ricardo Gareca encara o Canadá, que ocupa a vice-liderança do Grupo A. O Chile só tem chances de classificação em caso de uma vitória sobre o rival direto para sonhar com as quartas de final.

Caso não avance, o Flamengo poderá contar com o volante Pulgar para o confronto com o Atlético-MG, válido pela 14ª rodada do Brasileirão. É importante ressaltar que o Rubro-Negro poderia ficar sem o meia até a 16ª rodada caso La Roja chegasse até a final ou a disputa de 3º lugar da Copa América.

Com desfalques por lesões, Tite conta com o retorno de seus jogadores para encorpar o elenco. E Pulgar assume um papel importante, uma vez que Igor Jesus está no Departamento Médico e Allan vem reconquistando seu espaço após voltar de uma lesão muscular.

Na Copa América, o Chile não marcou nenhum gol e finalizou 14 vezes em duas partidas. A equipe, que faz uma campanha ruim nas Eliminatórias da Copa América 2026, não dá muitos sinais de que terá forças para superar o Canadá, que é uma das melhores seleções da Concacaf.

Nesta quarta-feira (26), o Flamengo entra em campo para encarar o Juventude ainda sem Pulgar. No dia 30, o Rubro-Negro recebe o Cruzeiro, mas não deve contar com seu volante, que estará em campo horas antes do duelo com a Raposa. Mas cresce as expectativas por um "reforço" na próxima semana.