Flamengo pode igualar marca histórica no confronto contra o Fluminense

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 23/06/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Favorito no Fla-Flu deste domingo (23), o Flamengo pode igualar uma marca histórica se não sair derrotado do clássico. Se mantiver o padrão dos últimos confrontos, o Mengo chegará ao oitavo jogo de invencibilidade no encontro, ficando a um jogo da maior marca, de nove partidas sem perder.

A maior sequência

A maior sequência aconteceu entre 2016 e 2017, quando o Rubro-Negro chegou até o nono jogo sem perder, com quatro vitórias e cinco empates.

Estatísticas de Fluminense x Flamengo

Fluminense e Flamengo já se enfrentaram em 381 oportunidades na história, com o Mengo vencendo 139 jogos, o Fluminense 119 e os outros 123 terminaram empatados.

Com mando do Fluminense, a vantagem é Tricolor, com 72 vitórias, 61 empates e 57 derrotas. Pelo Brasileirão, os números são esses: 67 jogos, 25 vitórias do Flamengo, 18 empates e 24 vitórias do Fluminense. No último encontro entre os dois, empate por 0 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

Brasileirão - 11ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de junho de 2024, às 16h

📍 Local: Marcanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Antônio Carlos, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Douglas Costa, John Kennedy e Cano.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.

Fluminense x Flamengo é o destaque dos jogos de hoje. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF