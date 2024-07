Flamengo negocia renovação de Lorran

Lorran em ação pelo Flamengo no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 10:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo negocia a renovação do contrato da joia Lorran, de 18 anos. O vínculo do meia-atacante com o clube se encerra em dezembro de 2025, e a diretoria rubro-negra quer assegurar um novo acordo com o jovem. A informação foi publicada primeiramente pelo o jornalista Venê Casagrande.

Após assinar a extensão de contrato do lateral-direito Wesley, o Fla volta sua atenção para o camisa 19. Os dirigentes do Rubro-Negro e os representantes de Lorran aguardavam o fim da Copa América e o retorno de titulares da equipe para avançar nas conversas. A ideia era aproveitar o jovem no período de ausência de peças importantes para avaliar a situação.

Internamente, o Flamengo enxerga que a negociação está bem encaminhada, mas há pontos de conflito a serem acertados. Lorran é tratado como uma joia do clube e, após ótimo início e presença no time titular, sofreu com críticas e foi até vaiado pela torcida no Maracanã. Por isso, clube e comissão técnica tentam "blindar" o jovem e pedem paciência com oscilações.

Atualmente, com contrato até o fim de 2025, o meia-atacante tem multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 277 milhões) no Flamengo. Com a renovação, a expectativa é de que este valor aumente para proteger Lorran e o Rubro-Negro do assédio de clubes europeus.

Lorran em ação pelo Flamengo no Brasileirão; clube e jogador negociam renovação do contrato, que se encerra em 2025 (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)