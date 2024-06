Flamengo não vence o Juventude no Alfredo Jaconi desde 1997

Marcelo Cortes / Flamengo







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 26/06/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Jogar contra o Juventude fora de casa é um pesadelo para o Flamengo. No Alfredo Jaconi, já foram disputados 14 jogos, com seis vitórias do Juventude, seis empates e apenas duas vitórias do Flamengo. Veja detalhes sobre a última!

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A última vitória

Da última vez que o Flamengo venceu o Juventude em Caxias, o placar foi magro, 1 a 0. A partida, disputada em 1 de outubro de 1997, terminou com um gol contra de Rodrigo Costa, zagueiro do Juventude. Naquele time do Flamengo, comandado por Paulo Autuori, os destaques eram Sávio, Iranildo e o zagueiro Juan.

Estatísticas de Juventude x Flamengo

As equipes já se enfrentaram em 27 oportunidades, com 10 vitórias para cada lado e sete empates. No último encontro, pelo Brasileirão de 2022, empate por 2 a 2 no Alfredo Jaconi. Como mandante, a vantagem é do Jaconero, que tem seis vitórias em 14 jogos, além de não perder para o rival em casa desde 1997.

O Flamengo tem duas vitórias na casa do Juve, e o outros seis jogos terminaram empatados. O Rubro-Negro já marcou 43 gols e sofreu 34.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventude x Flamengo (onde assistir, horário e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude x Flamengo

Brasileirão - 12ª rodada

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 20h

📍 Local: Alfredo Jaconi (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Trombeta

📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Allan (Léo Ortiz), Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Tite

RJ - RIO DE JANEIRO - 23/06/2024 - BRASILEIRO A 2024, FLUMINENSE X FLAMENGO - Pedro jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF