Apesar da promessa pela estreia de Viña diante do Volta Redonda, o Flamengo não colocou o uruguaio nem no banco de reservas. O clube entende que o atleta não poderia atuar, uma vez que foi regularizado no início da semana, enquanto o jogo se trata de um duelo adiado da 3ª rodada do Campeonato Carioca.