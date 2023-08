A diretoria do Flamengo optou por suspender o atacante por um jogo e aplicar multa após episódios de indisciplina. O primeiro foi no dia 29 de julho, no jogo contra o Atlético-MG, quando o camisa 9 se recusou a aquecer. Foi este comportamento, inclusive, que culminou na agressão do ex-preparador Pablo Fernández ao atleta. A informação foi divulgada pelo jornal 'O Dia' e confirmada pelo Lance!.